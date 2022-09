Juventus, c’è aria di contestazione: Allegri raggiunge gli spogliatoi scortato

Aria pesante attorno alla Juventus dopo le recenti delusioni: a Monza Allegri raggiunge gli spogliatoi scortato dalla Polizia.

E’ un momento decisamente delicato quello che sta vivendo la Juventus. I recenti risultati parlano di un inizio di stagione da dimenticare e sono frutto di prestazioni deludenti anche e soprattutto sul piano del gioco.

La Juve non vince una partita dallo scorso 31 agosto e in questo arco di tempo, tra campionato e Champions League, ha inanellato due pareggi e tre sconfitte, l’ultima della quali sul campo del Monza.

A finire sul banco degli imputati è stato anche e soprattutto Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è finito nel mirino dei tifosi più critici che proprio a lui attribuiscono le principali colpe di un avvio di stagione che in pochi avrebbero potuto immaginare.

Allegri non è andato in panchina a Monza a causa di una squalifica (la squadra è stata guidata da Landucci), ma ha assistito al box in tribuna. Ebbene il tecnico ha raggiunto il suo gruppo direttamente negli spogliatoi solo dopo il triplice fischio finale e, come svelato dalle immagini catturate da ‘Sportitalia’, lo ha fatto scortato dalle forze dell’ordine.

Allegri è entrato nel cancello che conduce agli spogliatoi affiancato da due uomini della Polizia, a dimostrazione del clima di contestazione che si sta vivendo.

Come riportato da ‘DAZN’, tra l’altro, al momento dell’ingresso in campo ai giocatori della Juventus sono stati rivolti cori attraverso i quali i tifosi hanno invitato loro a tirare fuori gli attributi. Danilo ha allora deciso di scavalcare i cartelloni pubblicitari per andare a parlare con alcuni di loro, meritandosi così gli applausi ed il coro “Danilo uno di noi”.