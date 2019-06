La Juventus annuncia l'arrivo di Rabiot: i tifosi del PSG ringraziano su Twitter

Rabiot è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus: social impazziti per il centrocampista francese.

In attesa di Buffon, De Ligt e di una probabile ciliegina sulla torta, la ha chiuso gli acquisti di Ramsey, già ufficializzato da tempo, Pellegrini, che in giornata ha svolto le visite mediche, nonchè di Adrian Rabiot, arrivato a nella giornata odierna per essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Rabiot sarà l'ennesimo acquisto a costo zero della Juventus in questo decennio, dopo i vari Pogba, Pirlo e compagnia: in scadenza con il nella giornata odierna, il centrocampista francese ha sempre detto no alle richieste di rinnovo con il suo ormai vecchio team, così da provare una nuova esperienza.

Se i tifosi della Juventus aspettano con impazienza di vedere all'opera il nuovo arrivato, così da valutarlo nel campionato italiano dopo le buone impressioni tra e , i fans del PSG non hanno certo pianto la partenza del giocatore. Almeno non via web.

Su twitter, infatti, i tifosi del PSG hanno tempestato di messaggi il tweet della Juventus, in cui veniva mostrato l'arrivo del giocatore all'Aeroporto di Caselle: ringraziamenti a profusione per la società bianconera, in virtù di un astio nei confronti di Rabiot (e della sua agente-madre) generatosi per il no al rinnovo e in generale a qualche dubbio di troppo sulle sue prestazioni passate con il club transalpino.

Mezz'ala e mediano, Rabiot ha giocato più di duecento gare col PSG, mettendo a segno 24 goal e 17 assist: in passato ha anche militato nel , squadra con cui ha militato in prestito per un anno prima di tornare nella capitale e vincere una miriade di trofei.

Ben 19 infatti i titoli conquistati da Rabiot con la maglia del Paris-Saint Germain: proverà a raggiungere quota venti combattendo in , , Champions e Coppa . Nuovo francese alla Juventus, la Serie A è pronto a scoprirlo.