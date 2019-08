Juventus, senti Anelka: "Mi vergogno del trasferimento in bianconero"

Nicolas Anelka, meteora in bianconero, ricorda il suo passaggio alla Juventus: "La peggior esperienza della mia carriera".

Un'esperienza da dimenticare. Nicolas Anelka quando pensa alla , e a quell'avventura dimenticabile durata pochi mesi nella prima metà del 2013, non usa mezzi termini.

"Avevo deciso di accettare la loro proposta perché hanno una buona storia e perché erano al primo posto in . Purtroppo, però, quella rimarrà la mia peggior stagione: ho giocato solo 45 minuti e non ho mai potuto indossare la maglia bianconera allo Juventus Stadium davanti ai tifosi".

L'ex centravanti francese si racconta ai microfoni di TuttoJuve, non facendo nulla per nascondere i propri ricordi negativi nei confronti dell'esperienza in

"Ho mantenuto un ottimo rapporto con la : super giocatori che sono diventati amici, tifosi magici e tutti sono sempre stati cordiali nei miei confronti. A livello di campo non è stata un'avventura che rimarrà impressa nella mia memoria, ma impari sempre qualcosa sia nel bene sia nel male".

Insomma, l'album dei ricordi di Anelka non è dei più felici. E a confermarlo, del resto, ci pensano le statistiche di quella fetta di annata: appena due le presenze in campionato, rigorosamente senza reti.

"Quando qualcuno mi parla della Juventus, sinceramente, cerco subito di cambiare argomento. Mi vergogno di quel trasferimento. Ho giocato e segnato in tante squadre, tranne che a . Senza mancare di rispetto a questa grande società, quindi, non si può affermare che ero un loro giocatore proprio per come è andata a finire".

A guidare quella Juventus c'era Antonio Conte, ora sulla panchina dell' .

"Non sono rimasto sorpreso del suo approdo in nerazzurro. E' un grande mister e ha bisogno di trovare un club alla sua altezza. Sono sicuro che a Milano farà molto bene".

Anelka, intanto, vuole diventare allenatore.