Juventus, ancora infortuni: Dybala salta la Fiorentina, Khedira rischia l'operazione

Paulo Dybala e Douglas Costa dovrebbero restare fuori due settimane. Problemi al ginocchio per Khedira, Pjanic in dubbio per Juventus-Fiorentina.

Dopo l'eliminazione dalla continua a riempirsi l'infermeria della , a cui serve ancora un punto nelle ultime sei giornate per conquistare matematicamente l'ottavo Scudetto consecutivo.

Contro la infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non ci saranno sicuramente Paulo Dybala e Douglas Costa. Il primo ha accusato un problema al quadricipite contro l' e, in attesa degli esami, dovrebbe restare fuori due settimane.

Douglas Costa invece soffre del riacutizzarsi di un vecchio infortunio al polpaccio e dunque difficilmente sarà a disposizione di Allegri nelle prossime due partite contro Fiorentina e . Ma non solo.

Il tecnico ha problemi anche a centrocampo dove Pjanic è in dubbio per una contusione al piede rimediata in Champions League, mentre Khedira rischia di finire sotto i ferri per un'operazione di pulizia al ginocchio che gli aveva già dato problemi qualche mese fa.

Sabato pomeriggio inoltre non saranno sicuramente a disposizione Mattia Perin, la cui stagione è già finita e verrà operato alla spalla, Martin Caceres (rientro previsto a fine aprile), Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic.

Ecco perché contro la Fiorentina dovrebbero giocare dal 1' Cancelo, Bentancur, Cuadrado e Kean. Mentre spera in una maglia da titolare pure Spinazzola che potrebbe fare rifiatare Alex Sandro.

Inoltre, dopo un mese e mezzo di assenza, dovrebbe finalmente rivedersi in campionato Cristiano Ronaldo che non gioca una partita in dalla trasferta di dello scorso 3 marzo.