Juventus, anche Sarri tra i papabili per la sostituzione di Allegri

La Juventus comincia a valutare i profili che potrebbero sostituire Allegri. Secondo 'Tuttosport' in lizza ci sarebbe anche Maurizio Sarri.

La Juventus e Massimiliano Allegri sembrano essere pronti a dirsi addio, come vi abbiamo raccontato. La società bianconera, quindi, ha cominciato già a guardarsi attorno, cercando un potenziale sostituto del tecnico livornese. Anche se la ricerca non è per nulla semplice.

In molti ventilavano l'ipotesi del clamoroso ritorno di Antonio Conte, ma l'ex allenatore del Chelsea è molto più vicino all'Inter che alla Juventus, con il presidente Agnelli che non sarebbe nemmeno convinto di questo potenziale ritorno.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', invece, ci sarebbe in lizza un nome a sorpresa per la panchina della : Maurizio Sarri. Il tecnico del ha annunciato ieri in conferenza stampa di voler restare tra i Blues e di continuare in Inghilterra, ma bisognerà comunque aspettare la fine della stagione, anche perché non si è ancora ben capita la volontà della società londinese.

Intanto la Juventus ha cominciato a sondare il terreno perché, dopo Allegri, si potrebbe puntare su un allenatore completamente diverso, che faccia giocare la squadra in maniera differente. L’estate scorsa fu l’intermediario Fali Ramadani a pilotare il trasferimento di Sarri al Chlesea. Lo stesso agente nei giorni scorsi pare abbia avuto contatti ripetuti con i dirigenti bianconeri. Al momento è ovviamente solo un'idea, ma in sono sicuri che un tentativo sarà fatto.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', invece, un nome che potrebbe tornare fortemente di moda è quello di Simone Inzaghi, già in passato accostato alla Juventus. Ha un buonissimo rapporto con Paratici ed è apprezzato per le due idee e per quanto fatto alla in questi ultimi anni.

Infine, a sorpresa, attorno all'orbita bianconera viaggia anche Sinisa Mihajlovic. Anche qui stiamo parlando di una semplice idea al momento. Il serbo in passatto ha stuzzicato la Juventus e quest'anno ha fatto un ottimo lavoro a , per la salvezza dei rossoblu.