Juventus, altri sorrisi: Pjanic, Khedira e Mandzukic verso il recupero

Ottime notizie per la Juventus dall’infermeria: Pjanic, Khedira e Mandzukic sono tornati a lavorare parzialmente in gruppo.

Reduce dalla pesantissima vittoria ottenuta sul campo della Lazio, per la Juventus è già arrivato il momento di concentrarsi sulla prossima sfida. La compagine bianconera infatti, tornerà in campo mercoledì sera per sfidare a Bergamo l’Atalanta nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Niente riposo quindi per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che nella giornata di lunedì si sono ritrovati al campo di allenamento per riprendere il lavoro. Per i giocatori che hanno preso parte alla sfida dell’Olimpico, c’è stata una semplice seduta di recupero, gli altri invece hanno lavorato sul campo.

Per il tecnico bianconero, ottime notizie arrivano dall’infermeria. Pjanic, Khedira e Mandzukic sono infatti vicini al completo recupero e presto saranno totalmente a disposizione.

Come riportato dal club bianconero in una nota apparsa sul sito ufficiale, i tre hanno infatti svolto parzialmente l’ultima seduta con il resto del gruppo.

Pjanic e Khedira hanno quindi messo alle spalle le contusioni riportate rispettivamente al polpaccio e al ginocchio, mentre Mandzukic ha superato il problema al flessore sinistro che l’ha costretto ai box nelle ultime settimane.