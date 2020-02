Juventus e Allianz ancora insieme: nuovo accordo fino al 2030

La Juventus annuncia l'ufficialità del rinnovo con il colosso Allianz fino al 2030 sul 'naming right' e la visibilità sul kit di allenamento.

La prosegue il suo cammino con Allianz: la società bianconera ha rinnovato la collaborazione con il colosso del settore assicurativo per quanto riguarda i diritti sul nome dello stadio e la visibilità sulla divisa di allenamento, oltre ad alcuni diritti riguardanti il settore femminile.

"Siglato un nuovo accordo con il colosso del settore assicurativo per l'estensione del naming right dell'Allianz Stadium, la visibilità sul training kit della Prima Squadra e alcuni diritti di sponsorizzazione del settore femminile".

Il logo Allianz apparirà dunque per i prossimi dieci anni sul petto dei giocatori bianconeri durante il riscaldamento e in ogni seduta di allenamento. A partire da domani sera, quando i ragazzi di Sarri scenderanno in campo a San Siro per preparare la sfida di Coppa contro il .

Il Chief Revenue Officer della Juventus, Giorgio Ricci, ha commentato la fumata bianca sul rinnovo con Allianz:

