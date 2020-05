La Juventus torna ad allenarsi: Sarri aggrega 9 giovani, possibili contropartite per Tonali

Secondo 'Tuttosport', Luca Coccolo, Simone Muratore e Wesley potrebbero entrare nell'affare Tonali-Juventus come contropartite per il Brescia.

Al lavoro tra campo, in attesa di tornarci, e mercato, in attesa di capire quando inizierà e che margini ci saranno. La lavora a gruppo allargato alla Continassa, con diversi giovani aggregati soprattutto dall'Under 23. Alcuni dei quali importanti in chiave mercato.

Secondo 'Tuttosport', infatti, tre dei nove giocatori che si sono uniti alla prima squadra in questi giorni potrebbero rientrare in una trattativa destinata a far parlare molto: quella per Sandro Tonali, obiettivo bianconero per il centrocampo.

I tre nomi sarebbero quelli di Luca Coccolo, difensore centrale classe 1998, Simone Muratore, prevalentemente centrocampista ma a volte schierato anche in difesa e anche lui del 1998, e Wesley 'Gasolina', terzino che veste il bianconero da gennaio dopo essere arrivato in al .

Coccolo è stato spesso portato in panchina da Sarri, mentre Muratore ha anche esordito, contro il in . Gli altri elementi delle giovanili aggregati alla prima squadra sono Loria, Portanova, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia e il talento classe 2003 Chibozo. Tra campo e mercato.