Juventus, Allegri via ed il titolo festeggia in Borsa con un +2%

Cavalcando il trend degli ultimi giorni, con i ripetuti incontri tra Agnelli e Allegri, il titolo Juventus in Borsa ha chiuso con un ottimo +2%.

È la giornata della separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri, dopo cinque anni. La notizia ha scatenato un particolare effetto positivo sul titolo della , che come ben sapete è quotato in Borsa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato dal 'Sole 24 ore', in Borsa il titolo Juventus ha allungato a +2% alla notizia del divorzio tra il tecnico toscano e la società bianconera.

Le azioni erano comunque vivaci fin dall'apertura proseguendo nel trend degli ultimi giorni (+10% in quattro sedute) che ha accompagnato gli incontri al vertice in società per decidere se proseguire con l’attuale guida tecnica della squadra o se aprire un nuovo corso con un altro allenatore.

Evidentemente la notizia della separazione, che in qualche modo era nell'aria anche se non certa, aveva già ìben predisposto' il titolo in questi giorni dopo alcune settimane non particolarmente brillanti, dopo l'eliminazione dalla .