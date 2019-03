Juventus, Allegri verso l'addio: possibile il clamoroso ritorno di Conte

Tra i possibili successori di Allegri, oltre ai francesi Zidane e Deschamps, ci sarebbe anche Antonio Conte. L'ex tecnico ha ricucito i rapporti.

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. La celebre frase, citata qualche anno fa da Galliani in chiave calciomercato, potrebbe tornare di stretta attualità alla Juventus.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' infatti Antonio Conte, dopo il clamoroso strappo dell'estate 2014 quando lasciò i bianconeri a ritiro già iniziato, sarebbe tra i candidati alla successione di Allegri.

L'ex tecnico, che ha riportato la Juventus post-Calciopoli sul tetto d'Italia e fermo dopo la rottura col Chelsea, ha ormai del tutto ricucito i rapporti con l'ambiente ma soprattutto con la famiglia Agnelli tanto che spesso è stato avvistato in tribuna a seguire i bianconeri.

E intanto all'interno della società il partito favorevole al clamoroso ritorno dell'allenatore che ha conquistato tre Scudetti consecutivi tra il 2012 e il 2014 sarebbe in forte ascesa.

Al momento il favorito per prendere il posto di Allegri in caso di addio dell'attuale tecnico resta Zinedine Zidane, senza tralasciare la pista che porta all'altro francese e grande ex Didier Deschamps.

Il nome di Conte però, al contrario di quanto si poteva ipotizzare fino a qualche mese fa, non sarebbe del tutto da escludere. Sempre che Marotta non decida di affondare il colpo con l'allenatore pugliese e affidargli le chiavi dell'Inter.

Inter che peraltro, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe seriamente pensando anche ad Allegri. Il Derby d'Italia, insomma, presto potrebbe spostarsi in panchina.