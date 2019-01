Juventus, Allegri su Ronaldo: “Aveva già sbagliato in allenamento...”

La Juventus archivia la pratica Chievo dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria dei suoi firmata da Douglas Costa, Emre Can e Rugani.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore toscano si è detto soddisfatto della prova offerta dai bianconeri dopo la trasferta di Jedda.

Allegri è soddisfatto anche della prova di Paulo Dybala, che senza Mandzukic ha avuto anche compiti più offensivi.

Serata no per Cristiano Ronaldo, che oltre al rigore sbagliato ha giocato una brutta partita.

Si è fermato invece di nuovo Khedira, bloccato da una contusione al ginocchio. Ancora da valutare i tempi di recupero.

Infine il capitolo mercato, con le trattative calde su Boateng e Higuain.

"Boateng al Barcellona? Gli facevo fare il trequartista al Milan, ma in pratica era lui che faceva il centravanti. Higuain al Chelsea? Beh, ancora non lo so. Con lui ho fatto due anni ed è andato bene. Se non trovi l'alchimia giusta purtroppo non riesci a dare il massimo. Kean? Gli ho parlato stamattina. Deve imparare a muoversi, a portare e scambiare palla. Deve crescere alla Juventus, troverà spazio in futuro, andare via sbaglierebbe".