Juventus, Allegri: "Squadra in crescita, a Madrid bisognerà segnare"

Massimiliano Allegri già con la testa alla Champions League e all'Atletico Madrid: "Servirà almeno un goal. Dybala bravo tra le linee".

La Juventus non molla un colpo: secondo 3-0 consecutivo, stavolta al Frosinone, piegato grazie alle reti di Dybala, Bonucci e del solito Cristiano Ronaldo, giunto a quota 19 marcature in campionato.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', denotando delle impressioni positive non affatto scontate in seguito a qualche risultato che ha fatto discutere.

"La squadra è in crescita dopo una ripresa non buonissima e alcune prestazioni da rivedere. Chiellini l'ho fatto giocare perché aveva bisogno di mettere insieme minuti e Rugani non era nelle migliori condizioni".

Terzo goal in campionato per Dybala che si candida ad un posto da titolare in Champions League contro l'Atletico Madrid.

"La Juventus ha bisogno di un giocatore che spazi tra le linee e Paulo è molto bravo in questo. Rispetto allo scorso anno ha meno possibilità di entrare dentro l'area, prima ne aveva uno davanti anziché due. Ballottaggio con Bernardeschi per Madrid? No, sarà una partita in cui dovremo cercare di fare goal altrimenti il passaggio del turno diventerà complicato. Entrambi sono in ottima condizione, poi tornerà Douglas Costa".

Icardi in rotta con l'Inter, Allegri fa lo gnorri in merito alle passate voci su un approdo in bianconero dell'ex capitano nerazzurro.