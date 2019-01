Juventus, Allegri smentisce l'allarme Mandzukic: "Me l'hanno fatto arrabbiare"

Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus che prima della gara di Supercoppa Italiana hanno temuto di perdere a lungo Mario Mandzukic.

Secondo alcune voci l'infortunio dell'attaccante croato, attualmente fermo per un problema muscolare alla coscia, sarebbe stato più grave del previsto tanto da ipotizzare una possibile operazione con stop di 3-4 mesi.

Una vera e propria tegola per la Juventus però immediatamente smentita dallo stesso Mandzukic, che mercoledì pomeriggio ha pubblicato un messaggio tranquillizzante sui social ipotizzando un suo rientro in gruppo addirittura nel giro di due settimane.

Al termine della partita contro il Milan anche Allegri ha negato fermamente la notizia di un lungo stop per Mandzukic, scherzando sul carattere del suo attaccante.

"Per quanto riguarda Mandzukic è già stato smentito, non so da dove è venuta fuori, me l'hanno fatto arrabbiare, invece era un momento che era abbastanza tranquillo e anche rideva. Quando domani rientreremo, lo vedo e speriamo che gli passi".