Juventus, Allegri recupera Bernardeschi: Douglas Costa non si è allenato

Federico Bernardeschi si è allenato regolarmente con il resto della Juventus quest'oggi; Spinazzola a parte; Douglas Costa fermo ai box.

La Juventus torna ad allenarsi dopo due giorni di riposo e Massimiliano Allegri conta i suoi giocatori in vista della sfida contro il Sassuolo. Si attendevano notizie soprattutto dai giocatori che avevano accusato problemi contro il Parma.

"I bianconeri, dopo il riscaldamento e la parte atletica si sono concentrati esercizi di tecnica e circolazione palla. Bernardeschi, uscito nel finale della partita contro il Parma, si è regolarmente allenato con il gruppo, mentre Spinazzola ha affrontato un lavoro personalizzato in seguito ad un trauma alla caviglia sinistra riportato contro gli emiliani. Non si è invece allenato Douglas Costa a causa di un problema muscolare accusato nel corso della gara di sabato sera e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Barzagli, Bonucci e Chiellini hanno proseguito nel loro programma personalizzato".

Questo è quello che si legge sul sito della Juventus. Bernardeschi è quindi recuperato a tutti gli effetti per la partita contro il Sassuolo, Spinazzola si è allenato a parte al pari di Bonucci, Chiellini e Barzagli.

Notizie negative, se così si possono definire, arrivano invece da Douglas Costa. Uscito a partita in corso sabato sera, oggi non si è nemmeno allenato e questo allerta l'allenatore bianconero in vista della partita contro l'Atletico Madrid di Champions League.

Tuttavia la settimana è appena cominciata per la Juventus e ci saranno sicuramente ulteriori sviluppi prima della gara contro il Sassuolo.