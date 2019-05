Juventus, Allegri vuole garanzie sul mercato: rivoluzione o sarà addio

La conferenza stampa tenuta da Allegri alla vigilia di - ha lanciato ulteriori segnali sul fatto che il futuro del tecnico sulla panchina bianconera è tutt'altro che certo.

Allegri infatti non ha fatto mistero di avere le idee piuttosto chiare sulle richieste da avanzare nell'incontro con Agnelli, fissato a quanto pare per l'inizio della prossima settimana.

Secondo 'La Stampa' Allegri avrebbe bocciato quasi per intero il mercato della scorsa estate e adesso vorrebbe chiedere una vera e propria rivoluzione dell'attuale rosa. Ecco perché, ad oggi, resta probabile che la Juventus e Allegri arrivino a una separazione consensuale.

D'altronde, seppure sempre col sorriso sulle labbra, anche sabato il tecnico ha sottolineato il rapporto non proprio idilliaco con l'ambiente bianconero che gli rimprovera la precoce eliminazione dalla .

"Forse qualcuno pensava di vincere come il torneo che giocavo d'estate al bar di ... Pensa se in questi anni non fossi riuscito a portare qualche trofeo, cosa facevano: mi bruciavano o mi impalavano da qualche parte?".

Parole che nascondono una certa amarezza di Allegri per i meriti mai del tutto riconosciuti dalla piazza, il tutto nonostante la vittoria di cinque Scudetti e 4 Coppe .

Allegri invece non smette di ringraziare Allegri e la società Juventus che nell'estate del 2014 decisero di puntare su di lui sfidando la contestazione dei tifosi.

"Io la mia gratitudine la devo al presidente, alla società e a chi lavora con me. Poi non posso piacere a tutti e a me non piace piacere a tutti".