Juventus, Allegri è soddisfatto: "Non era scontato dopo la sosta"

La Juventus vince contro il Bologna e passa alla fase successiva di Coppa Italia, ovvero i quarti. Nessun problema al Dall'Ara per la squadra di Allegri, con i goal di Bernardeschi e Kean.

L'allenatore della Juventus analizza la prova dei suoi uomini contro il Bologna, ritenendosi soddisfatto soprattutto della prova di alcuni giocatori.

" Kean i goal li sa fare, si vede anche nei movimenti che fa sui cross. E' giovane, deve crescere, ma ha fatto una bella partita. Stesso discorso per Spinazzola , che era anche al rientro dopo tanto tempo. Bernardeschi ? Ha ripreso una bella condizione fisica e mentale, in questo momento c'è fuori Mandzukic, quindi lui e Douglas Costa saranno importanti. Benatia ha avuto un'infiammazione al pube, salterà al Supercoppa".

Massimiliano Allegri poi guarda già alla Supercoppa Italiana contro il Milan, sperando ovviamente in un esito positivo.

"In una partita secca dovremo essere bravi e determinati, Lì già perdemmo una Supercoppa ai rigori contro il Milan, speriamo di non ripeterlo".

Tornando sulla partita, infine, Allegri spiega cosa gli è piaciuto della vittoria contro il Bologna, in un momento particolare della stagione.

"Sono soddisfatto per quello che hanno fatto i giocatori sul campo, per il passaggio del turno, non era facile dopo una sosta abbastanza lunga. Dopo l'1-0 abbiamo avuto diverse occasioni per il raddoppio, poi nel secondo tempo l'approccio è stato subito buono, dopo un momento di rilassamento".