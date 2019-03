Juventus, Allegri e l'addio ai social: "Tutto normale, a Napoli gioca Ronaldo"

Allegri spiega l'addio ai social: "Tutto normale. Critiche per un'aspettativa che va oltre la realtà. Ronaldo sta bene e giocherà Napoli-Juventus".

Sono stati giorni non facili gli ultimi per Massimiliano Allegri che adesso deve ritrovare la migliore Juventus con il duplice obiettivo di chiudere il campionato a Napoli e preparare al meglio il ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Il tecnico bianconero inizia la conferenza stampa della viglia spiegando il motivo dell'improvviso addio ai social dietro il quale non ci sarebbe un motivo particolare.

"A cena ho pensato: domani chiudo i social. La trova una cosa normale, un essere umano che ha deciso di uscire dai social. Non sono mai stato un fanatico, mi ha meravigliato tutto questo clamore. Sono uno strumento valido ma non per tutti".

Riguardo al suo futuro invece Allegri ancora non si sbilancia e rimanda il discorso ai prossimi mesi.

"Ho visto il presidente l'altro giorno e come tutti gli anni ci vedremo per parlare dell'annata e del futuro. Ma senza nessun problema, perché come ho detto sono legato alla Juventus. In Champions ci hanno dato per morti prima di essere eleminati".

Allegri infatti non nasconde un po' di rammarico per la reazione dell'ambiente dopo la sconfitta di Madrid.

"Le critiche sono dettate da un'aspettativa che va al di là di ogni realtà ma fanno parte del gioco. In questi anni ci siamo tolti tante soddisfazioni, se si perde e si vede tutto nero si vede che c'è qualcosa che non va. In Champions può succedere di tutto, il Real ha impiegato 11 anni per tornare a vincere in Europa".

Riguardo alla formazione anti-Napoli infine il tecnico conferma il recupero di Cristiano Ronaldo che quindi sarà regolarmente al suo posto in attacco.