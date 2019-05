Juventus, Allegri concede quattro giorni di riposo prima della Roma

Dopo il derby pareggiato nel finale contro il Torino, Massimiliano Allegri concede alla sua Juventus 4 giorni di riposo: l'8 maggio la ripresa.

Il campionato della non ha ormai più niente da dire dal punto di vista degli obiettivi: i campioni d' hanno però ancora l'importante ruolo di 'arbitro' nella lotta Champions, dopo il pareggio contro il i bianconeri affronteranno infatti la di Ranieri nel prossimo turno di .

Dopo il derby della Mole firmato ancora una volta da Ronaldo, Allegri ha deciso di concedere alla squadra ben quattro giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di mercoledì 8 maggio al JTC.

Lavoro ridotto dunque in casa bianconera in vista della prossima sfida all'Olimpico contro la Roma, in programma quattro giorni dopo domenica 12: settimana leggera per i campioni d'Italia, chiamati solamente a onorare il campionato da qui al termine della stagione.

Le buone notizie arrivano dall'infermeria: mister Allegri potrà recuperare nel corso della settimana alcuni infortunati. Rientreranno in gruppo Emre Can, Bentancur e Paulo Dybala, ancora in dubbio invece Alex Sandro.