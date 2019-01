Juventus, Allegri: "Caceres forse disponibile con l'Atalanta"

Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Juventus di Coppa Italia: "Caceres potrebbe essere disponibile, Pjanic, Khedira e Mandzukic ok".

Archiviata la vittoria in rimonta contro la Lazio, la Juventus vuole confermare il proprio ruolo da schiacciasassi in Italia affrontando nei quarti di finale di Coppa Italia l'Atalanta di Gasperini.

Segui Juventus-Parma in diretta streaming su DAZN

In conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato il match, facendo il punto sui giocatori alle prese con infortuni nell'ultimo periodo.

"Pjanic e Khedira sono a disposizione, Mandzukic devo valutarlo ma è ok. Cuadrado e Barzagli out. Per fortuna l'infortunio di Bonucci è meno grave del previsto. Ci saranno dei cambiamenti nell'undici titolare, alcuni saranno chiamati in causa mentre altri riposeranno. Per Caceres si stanno tentando di risolvere alcuni problemi e, se tutto andrà a buon fine, domani sarà a disposizione. Eventualmente ci sarebbe anche De Sciglio in grado di fare il centrale".

Formazione scritta, almeno per difesa e porta: tanti dubbi ancora per centrocampo ed attacco.

"Domani gioca Szczesny, Perin lo schiererò in campionato. Al centro Chiellini e Rugani, a destra rientra Cancelo mentre a sinistra devo scegliere tra Spinazzola ed Alex Sandro. Il resto non lo so nemmeno io, ci sono tante valutazioni da fare visto che la gara potrebbe prolungarsi ai supplementari. Dei centrocampisti potrebbe scendere in campo Matuidi che in campionato ha riposato. Ronaldo in panchina? Vediamo, è vero che ogni tanto bisogna rifiatare ma questa è una settimana importante per noi".

Netta chiusura all'arrivo di un altro difensore oltre a Caceres.

"Non è che, perché c'è la paura che i giocatori si infortunino, si debbano per forza prendere otto centrali. Se si fa male uno gioca un altro, altrimenti dovremmo fare le rose da cento componenti. Non è dato sapere quello che accadrà, gli imprevisti vanno gestiti con serenità assoluta. Nuova formula della Coppa Italia? Se c'è da giocare a Bergamo lo faccio. Abbiamo avuto due gare secche a Bologna e a Jeddah, poi quella importante di Roma: è allenante in vista di Madrid".

L'Atletico Madrid ha acquistato Morata, avversario in più agli ottavi di Champions.

"Sento sempre parlare di Madrid, non è scritto da nessuna parte che la Juventus sia la favorita assoluta per la vittoria finale. Non è un buon modo di vivere le partite. Se saremo bravi andremo avanti, affrontare l'Atletico non è mai facile. Abbiamo giocato due finali in quattro anni, non mi sembra di aver fatto male. In campionato è diverso, lì puoi sbagliare una partita: in Europa non sono ammessi errori".

Guai a sottovalutare l'Atalanta, rivelazione del campionato con Gasperini alla guida.