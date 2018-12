Juventus, Allegri annuncia: "Lunedì si decide per l'operazione di Cuadrado"

La Juventus rischia di perdere Cuadrado per qualche mese a causa del problema al ginocchio, Allegri spiega: "I medici si sono presi 72 ore".

Non solo buone notizie per la Juventus che continua la sua marcia inarrestabile in vetta alla classifica di Serie A ma, dopo Cancelo, rischia di perdere per qualche mese anche Juan Cuadrado.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

L'esterno colombiano era stato costretto a chiedere il cambio durante il primo tempo di Young Boys-Juventus a causa di un trauma contusivo con iperestensione del ginocchio, infortunio peraltro simile a quello subito la scorsa stagione da Bernardeschi nel Derby e che lo tenne fuori un paio di mesi.

Allora però fu adottata la terapia conservativa mentre, come annunciato da Allegri dopo Juventus-Roma, nel caso di Cuadrado una decisione verrà presa solo lunedì.

"I dottori si sono presi 72 ore per decidere. Lunedi si deciderà se operare o no".

Se il colombiano alla fine dovesse finire sotto i ferri Allegri perderebbe sicuramente un'importante alternativa dato che Cuadrado in questa stagione ha giocato praticamente ovunque: terzino, esterno alto e perfino interno di centrocampo.

Ecco perchè in quel caso Allegri sarebbe pronto a bloccare la cessione di Spinazzola, che altrimenti a gennaio verrà girato in prestito altrove per giocare con maggiore continuità.

Intanto però Allegri può consolarsi con la crescita di De Sciglio che sta 'sfruttando' al meglio i problemi fisici di Cancelo e Cuadrado.



"Io Mattia lo conoscevo già, l'ho allenato al Milan. I giocatori quando sono bravi sono bravi. Qui si è rigenerato è tornato ad acquisire certezze. Ho 4 terzini di alto livello più Cuadrado e sono molto contento di lui".

Infine il tecnico della Juventus preferisce non sbilanciarsi su Cristiano Ronaldo che non giocherà da titolare una delle prossime due partite contro Atalanta e Sampdoria.

"Potrebbe essere l'Atalanta, oppure no. Non lo so ancora. In ogni caso verrà in panchina e sarà pronto a entrare in caso di necessità".

Rinunciare del tutto a uno come Cristiano Ronaldo, d'altronde, è sempre molto difficile.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare