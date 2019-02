Juventus, Allegri ancora al bivio: Zidane o Klopp possibili successori

La Juventus, come ogni anno a fine stagione, è pronta a capire le intenzioni di Allegri. Dipenderà dalle vittorie, dalla Champions soprattutto.

Fosse per la Juventus, stando alle ultime parole di Fabio Paratici, Massimiliano Allegri resterebbe ancora per molto tempo a Torino. E magari andrà proprio così. Ma l'allenatore bianconero ha sempre pensato che la scelta dovrà essere supportata dai risultati.

Motivo per cui, ogni decisione sarà presa verso il finale di stagione, quando il quadro dei successi della squadra sarà più chiaro. Intanto, una risposta nella conferenza stampa pre-Frosinone, ha aperto a qualche possibile riflessione già da ora.

"Sono contento di essere alla Juventus, ho un contratto. Ma di sicuro non c'è niente. Sono concentrato sul momento, bisogna portare a casa i trofei, abbiamo vinto la Supercoppa, ora dobbiamo ripeterci il campionato e poi provare a portare a casa 'sta Champions".

Come a dire: prima vediamo se vinco la Champions League, poi ne parliamo. Anche perché le pretendenti non mancherebbero a Massimiliano Allegri. L'anno scorso, addirittura, era stato lui a rifiutare la proposta del Real Madrid, dopo aver dato la sua parola ancora ad Andrea Agnelli e alla Juventus.

E proprio Florentino Perez potrebbe tornare a farsi sotto: dipenderà dal futuro della stagione di Santiago Solari. Stesso discorso per il Manchester United, che non ha mai fatto mistero di stimare Allegri, ma che al momento vuole vederci più chiaro su Ole Gunnar Solskjær.

E la Juventus cosa farebbe in caso di addio? Beh anche qui i nomi non mancherebbero. In cima alla lista ci sarebbe Zinedine Zidane, per un ritorno in bianconero che sembra scritto nel destino della loro storia, prima o poi.

Da non sottovalutare nemmeno l'ipotesi che porterebbe la Juventus a cambiare totalmente filosofia con Jurgen Klopp, ma qui entrerebbe in scena anche una terza squadra come il Liverpool. Al momento più distaccata, ma sempre presente, la possibilità del ritorno di Didier Deschamps.