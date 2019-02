Juventus, Allegri: "20 giorni per essere pronti ad una sfida da vincere"

Massimiliano Allegri twitta all'indomani di Atletico Madrid-Juventus: "20 giorni per essere pronti ad una sfida da vincere insieme. Fino alla fine".

Il giorno dopo la disfatta del 'Wanda Metropolitano' è quello più duro per la Juventus: capire cosa non ha funzionato, praticamente nulla, non è impresa da poco conto. E al ritorno del 12 marzo servirà la rimonta perfetta contro una squadra che ha dimostrato di essere solidissima.

Sul banco degli imputati è finito inevitabilmente Massimiliano Allegri, soprattutto per i cambi tardivi e la scelta di lasciare fuori inizialmente Cancelo, preferendogli De Sciglio sulla fascia destra.

20 giorni. 20 giorni per ESSERE PRONTI a una sfida da VIVERE, e VINCERE, tutti assieme. Fino alla fine. — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 21 febbraio 2019

Il tecnico bianconero crede ovviamente nel ribaltone di Torino come già dichiarato nel post partita, concetto rafforzato anche da un tweet abbastanza chiaro.

La speranza dei tifosi juventini è riposta in un precedente recente che ha visto soccombere l'Atletico Madrid per 4-0 in casa del Borussia Dortmund nella fase a gironi di Champions, sconfitto proprio con il risultato di 2-0 in Spagna. Il conto alla rovescia è già partito.