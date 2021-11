Juventus alla vigilia dell'esame Zenit: Chiesa torna ad allenarsi in gruppo

I bianconeri, da oggi ufficialmente in ritiro, ritrovano il numero 22 alla vigilia della sfida che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi.

Primo giorno di ritiro per la Juventus. Decisione atta a ricompattare il gruppo bianconero dopo le due sconfitte consecutive in Serie A rimediate contro Sassuolo e Verona.

Obiettivo: rimettersi subito in carreggiata, a maggiore ragione perché martedì sera sarà già tempo di Champions League.

I bianconeri ricevono lo Zenit all'Allianz Stadium di Torino con due risultati su tre a disposizione per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale con due giornate d'anticipo.

La vigilia del match di coppa si apre con una buona notizia per Massimiliano Allegri che ha ritrova Federico Chiesa, assente lo scorso sabato al Bentegodi per un affaticamento muscolare, e rientrato a pieno regime in gruppo.

I bianconeri comandano il loro girone a punteggio pieno dopo aver battuto Malmo, Chelsea e, appunto, Zenit. Domani, dunque, primo match point, con un Chiesa in più nel motore.