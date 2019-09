Juventus alla ripresa, Commisso spinge la Fiorentina, ma… "Niente Juve m...."

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parla del futuro di Federico Chiesa: “Sono i giocatori che comandano”.

Quello che sta vivendo la è un periodo di profondi cambiamenti. L’acquisto della società da parte di Rocco Commisso ha portato ad una serie di novità che non riguardano solo l’aspetto tecnico. Il club viola ora sogna in grande e, sebbene il magnate italo-americano abbia sempre predicato calma, la sua intenzione è quella di far crescere il club gigliato.

Tra le priorità c’è quella di regalare alla Fiorentina un nuovo stadio e lo stesso Commisso, parlando al Corriere Fiorentino, ha svelato quali sono i suoi piani.

“Beh, posso dire che abbiamo intenzione di fare una cosa bellissima per Firenze e sicuramente ci lavoreremo. Ma ci vuole tempo. E serve che anche altri lavorino per me. Abbiamo bisogno di aiuto da parte della città, della soprin... sopron..., com si dice? Soprintendenza, ma forse è più facile dire Pessina. Ma non solo lui. Serve che tutti aiutino la Fiorentina e la città a fare qualche cosa, a spendere soldi in questo Paese. Noi vorremmo portare i turisti che vengono da ogni parte del mondo allo stadio. Ho già detto che ad esempio Wembley era un monumento nazionale ed è stato buttato giù, così come quello degli Yankees. Qui non si vuole demolire nulla, ma se non si fa qualcosa per migliorare il Franchi può darsi che tra un po’ non esisterà più comunque. Perchè chi potrà mantenerlo? La ristrutturazione dello stadio è un compromesso ed è importante che si capisca. Il mio primo obiettivo sarebbe naturalmente uno stadio nuovo, qualcosa di molto bello. Perciò lavorare sul Franchi è un grande compromesso in cui comunque spenderei soldi…”.

Un nuovo stadio vorrebbe dire più ricavi per la Fiorentina.

“A Milano ho incontrato il presidente del e gli altri e tutti me lo dicono. I dirigenti dell’ mi hanno detto che loro fanno 120 milioni all’anno solo per i biglietti: noi facciamo 8-9 se le cose vanno bene. Una differenza di 100 milioni più di tutto il ricavato della Fiorentina. Come si può fare una squadra dove i giocatori si prendono ai prezzi che li ha presi l’ o la se non ci sono gli incassi? E’ impossibile col Fair Play, ma anche se non ci fosse nessuno sarebbe così pazzo da mettere tanti soldi se non ci sono i ricavi: non potrebbe avere perdite all’infinito e prima o dopo smetterebbe. Quindi è molto importante incrementare i ricavi. Come possiamo farlo? Qui siamo a Firenze, ci sono turisti, i cinesi per esempio, che tra le cose della città vengono pure allo stadio, magari comprano una maglietta. Dobbiamo estendere il nostro marketing nel new world of sports”.

Commisso spera che la Fiorentina possa presto avere una bandiera ‘alla Antognoni’ e magari potrebbe essere Chiesa in giocatore adatto.

“Se vuole restare sì, ma sono i giocatori che comandano qui. E i contratti non valgono niente. Se giocano bene chiedono più soldi, ma nessuno viene mai a dire “ho giocato male, scendo nell’ingaggio””.

La Fiorentina è partita con due sconfitte in campionato e a finire sul banco degli imputati è stato subito Vincenzo Montella.

“Io mi aspettavo una partita peggiore contro il , ma migliore contro il . Abbiamo perso entrambe, ma la delusione è stata che la seconda partita è stata peggiore della prima che a mio parere invece è stata eccellente. Adesso vediamo, ma noi vogliamo, io voglio supportare Montella”.

Nel prossimo turno di campionato la Fiorentina affronterà una delle sue acerrime rivali: la Juventus. Commisso ha lanciato un messaggio ai tifosi gigliati.