Juventus, Alex Sandro l'intoccabile: tornerà venerdì, ma con la Fiorentina sarà titolare

Alex Sandro è, dopo Ronaldo, l'altro insostituibile della Juventus: tornerà venerdì dagli impegni con il Brasile, ma sarà titolare con la Fiorentina.

Non soltanto Cristiano Ronaldo. La nuova di Maurizio Sarri è ancora in divenire, ma intanto scopre un altro insostituibile nella profondità della sua rosa. Si tratta di Alex Sandro, già tra i più utilizzati nella scorsa stagione e destinato a confermare il suo essere intoccabile anche in questa stagione.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’annata 2019/20 l’ha chiusa, per minutaggio in campo, dietro soltanto a Szczesny, Bonucci e CR7. A dargli fiato c’era Leonardo Spinazzola, frenato dai problemi di infortuni nella prima parte della stagione, ma più presente da gennaio in poi per permettergli di riposare.

L'articolo prosegue qui sotto

Quest’anno invece Alex Sandro non ha sostituti di ruolo nella rosa, dopo il prestito di Luca Pellegrini al , arrivato proprio nello scambio con Spinazzola. Per questo anche contro la sarà lui il titolare, nonostante i lunghi viaggi a cui sarà chiamato.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il brasiliano ritornerà dagli impegni con il soltanto alla vigilia dalla sfida contro i Viola. L’intenzione dello staff tecnico bianconero sarebbe però quella di schierarlo ancora in campo dal primo minuto.

Arriverà da Los Angeles, dove la ‘Seleçao’ sfiderà il Perù alle 5 di mattina di giovedì. Affronterà il fuso orario di 9 ore e un lungo viaggio aereo. Soltanto un giorno dopo il suo rientro, previsto per venerdì, scenderà in campo con la Juventus, sabato alle 15 contro la Fiorentina. Con un solo allenamento nelle gambe. Con l'Atlético Madrid dietro l'angolo. Per confermare il suo status di insostituibile.