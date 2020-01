Juventus, Alex Sandro ko contro il Parma: costretto al cambio nel primo tempo

Primo cambio forzato per Sarri durante Juventus-Parma: si ferma Alex Sandro, che chiede la sostituzione e lascia il campo a Danilo.

Non una stagione fortunata per la dal punto di vista dell'infermeria: nonostante i tanti infortuni la squadra di Sarri continua a guidare la classifica della . L'ultimo stop arriva nel match contro il con Alex Sandro costretto ad alzare bandiera bianca.

Trauma contusivo durante il riscaldamento per l'esterno brasiliano, che ha provato comunque a stringere i denti ma si è dovuto fermare dopo venti minuti di gioco sul prato dello Stadium chiedendo il cambio alla panchina. Difficoltà respiratorie per il giocatore bianconero, che lascia il campo a Danilo sulla sinistra.

Non una bella notizia per Sarri, che perde la spinta del classe '91 ed è costretto ad adattare il connazionale ex City, alla sua quindicesima presenza stagionale con la maglia bianconera e già autore di un goal in Serie A.