Juventus-Ajax, Chiellini verso il forfait: Allegri non vuole rischiare

Giorgio Chiellini non ha recuperato dal problema al polpaccio, toccherà a Rugani stringere i denti. Allegri intanto pensa a Kean come sorpresa...

Dopo la sconfitta in campionato contro la , con relativa festa Scudetto rimandata, la torna a concentrarsi esclusivamente sulla Champions League. Martedì sera arriva l' all'Allianz Stadium, ma Allegri non ha ricevuto buone notizie da questi ultimi due giorni.

Il riferimento non è tanto alla sconfitta contro la SPAL, ma alla condizione fisica di alcuni giocatori. Uno in particolare, Giorgio Chiellini, va verso il forfait come successo una settimana fa in .

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', le possibilità di vedere in campo Giorgio Chiellini domani sera contro l’Ajax sono praticamente pari a zero. Il capitano della Juventus non dovrebbe far parte nemmeno dei convocati e, addirittura, potrebbe saltare anche la sfida successiva di campionato contro la .

Il guaio al polpaccio non è ancora passato e, siccome si tratta del suo punto debole, Allegri non vuole correre rischi in vista del rush finale di stagione. Toccherà quindi ancora a Rugani prendere il suo posto, anche se l'ex è comunque sofferente per una botta alla coscia. Ma ci sarà e stringerà i denti.

C'è invece ottimismo per quanto riguarda Douglas Costa, sempre alle prese con un problema al polpaccio, ed Emre Can, guarito dalla distorsione alla caviglia che lo aveva reso indisponibile all'andata.

Intanto Massimiliano Allegri strebbe pensando ad una mossa a sorpresa: nel tridente offensivo di matedì sera solo Ronaldo e Bernardeschi hanno un posto assicurato. Per la terza maglia Kean sta scalando posizioni su posizioni e potrebbe scavalcare sia Mandzukic che Dybala.