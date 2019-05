Juventus, Agnelli a un tifoso a Stresa: "Allegri rimane, ma dipende da lui"

Andrea Agnelli avrebbe confidato a un tifoso della Juventus la volontà di tenere Allegri. Decisivo l'incontro in programma nelle prossime ore.

Il grande giorno si avvicina: domani, mercoledì, Massimiliano Allegri incontrerà Andrea Agnelli per chiarire finalmente se il proprio futuro sarà ancora sulla panchina della . E intanto, a poche ore dal vertice, iniziano a uscire le prime indiscrezioni.

Arrivano da Stresa, sul Lago Maggiore, dove Agnelli si è recato assieme a Fabio Paratici per un evento di beneficenza. Inevitabile parlare dell'argomento del giorno in casa Juventus, ovvero il destino di Allegri. E così, Secondo 'Sportmediaset', il presidente si sarebbe sbilanciato con un tifoso, lasciandosi sfuggire una frase breve, ma significativa.

"Allegri rimane, ma poi dipende da lui".

Insomma, la scelta dipenderebbe unicamente da Allegri. E del resto non è un mistero il fatto che il tecnico sia bisognoso di capire in maniera completa i programmi della Juventus, nonché desideroso di acquisire un ruolo più centrale nel progetto bianconero.

Solo le prossime ore, in ogni caso, delineeranno in maniera definitiva il futuro di Allegri alla Juventus. Ogni porta, compresa quella della separazione, non può che rimanere aperta. Tutto, a meno di sorprese, si deciderà nel vertice con Agnelli. Il countdown è iniziato.