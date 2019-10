Juventus, Agnelli ricorda Conte: "Sei mesi senza allenatore... "

Andrea Agnelli ha lanciato una frecciatina a Conte: "Quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza l’allenatore?".

Andrea Agnelli ha parlato oggi in occasione dell’Assemblea degli Azionisti della . Il presidente della Vecchia Signora ha toccato vari temi, sportivi ed economici. Poi è tornato su un episodio del passato...

Ha avuto anche modo di lanciare un riferimento, quasi una frecciatina, ad Antonio Conte, senza però mai citarlo esplicitamente.

"Abbiamo gestito situazioni complicate, come il calcioscommesse nel 2012 relativo a comportamenti di tesserati sanzionati per precedenti esperienze: quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza l’allenatore in panchina? Fabio Paratici potrebbe scriverci un libro".

Un riferimento chiaro e netto, che sicuramente è stato chiamato in causa per evidenziare la forza societaria della Juventus, e non per pungere Antonio Conte.

L'attuale allenatore dell' nel 2012 fu squalificato per mesi dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio in merito al processo sul calcioscommesse (con gli episodi risalenti al periodo in cui allenava il Siena).

In quel frangente la panchina della Juventus fu 'gestita' da Massimo Carrera e Angelo Alessio, prima del ritorno di Antonio Conte, che poi condusse la squadra verso lo Scudetto.