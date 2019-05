Juventus, Agnelli nello stesso hotel di Sarri a Baku: l'accordo è vicino

Il presidente della Juventus è arrivato a Baku per l'Assemblea del Comitato Esecutivo dell'UEFA, stamattina breve saluto con Sarri.

Maurizio Sarri si avvicina a grandi passi verso la panchina della . Secondo 'Tuttosport', infatti, stamattina ci sarebbe già stato un breve incontro tra l'attuale tecnico del e Andrea Agnelli .

Il presidente della Juventus è arrivato a Baku in qualità di numero uno dell'ECA per l'Assemblea del Comitato Esecutivo UEFA e alloggia nello stesso hotel scelto dal Chelsea , il Four Season.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però, subito dopo la riunione, Agnelli dovrebbe rientrare in senza assistere quindi alla finale di tra Chelsea e .

Il presidente della Juventus non disturberà Sarri a poche ore da quella che finora è la partita più importante della sua carriera da allenatore, ma secondo 'Tuttosport' potrebbe fare il punto sulla trattativa con Fali Ramadani.

L'intermediario ha il compito di ammorbidire la posizione del Chelsea e fare in modo che i Blues lascino libero Sarri senza il pagamento di alcun indennizzo.

L'ex tecnico del , insomma, resta ad oggi il nome più caldo per la successione di Allegri ma non l'unico dato che la Juventus pare intenzionata ad aspettare anche la finale di prima di fare la scelta definitiva.