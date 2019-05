Juventus, Agnelli su Allegri: "Il momento giusto per chiudere un ciclo"

Conferenza stampa speciale in casa alla vigilia della festa Scudetto in programma contro l' . Il presidente Andrea Agnelli ha spiegato le scelte fatte dalla società sull'addio di Massimiliano Allegri .

Intervenuto ai microfoni della stampa, il patron bianconero ha aperto la giornata precisando di non voler parlare del successore di Allegri:

"Non parlero del nuovo allenatore, sono qui per celebrare Allegri, che da solo ha scritto la storia della Juventus. I suoi numeri sono straordinari, questo era il momento giusto per chiudere uno dei più straordinari cicli della storia di questo club. La cosa più importante è che ho trovato un amico. Fino ad allora quando si parlava di 5 scudetti di fila si parlava degli anni '30".

Agnelli svela il momento in cui ha scelto di affidare la panchina della Juventus ad Allegri:

Il presidente bianconero spiega nel dettaglio la decisione presa sul futuro della panchina:

"Gestendo aziende bisogna saper prendere le giuste decisioni nei momenti in cui vanno prese. Dopodiché, solamente solo il futuro dirà se saranno state corrette. A me non piacciono gli "Yes, man": voglio opinioni forti. E dopo aver ascoltato le decisioni si prendono decisioni forti. Chi non è in grado di reggere queste pressioni, non può gestire società sportive o aziende. Abbiamo capito insieme che questo ciclo andava chiuso con un acuto, con un successo".