Juventus, affaticamento per Bernardeschi: in dubbio contro il Verona

Federico Bernardeschi si ferma per un affaticamento al muscolo soleo della gamba destra. La sua presenza in Verona-Juventus è a forte rischio.

Nel giorno del rientro in gruppo, seppure ancora parziale, di Giorgio Chiellini dall'infermeria della arriva anche una brutta notizia. Nell'allenamento di martedì infatti si è fermato Federico Bernardeschi.

L'ex viola, come rivelato dagli esami e comunicato dalla società bianconera sul suo sito ufficiale, ha riportato un affaticamento al muscolo soleo della gamba destra.

Nulla di particolarmente grave, insomma, ma le condizioni di Bernardeschi andranno comunque valutate di giorno in giorno e la sua presenza tra i convocati per -Juventus di sabato sera resta in forte dubbio.

Bernardeschi quindi potrebbe rientrare per l'andata della semifinale di Coppa in programma giovedì 13 febbraio contro il oppure qualche giorno dopo in campionato contro il .

Nelle scorse settimane d'altronde Bernardeschi è un po' sparito dai radar, dato che la sua ultima presenza da titolare risale addirittura a due mesi fa contro la in campionato.

Poi per Bernardeschi, che nel frattempo sta cambiando ruolo per volere di Sarri trasformandosi in una mezzala, sono arrivati solo pochi scampoli finali contro , e mentre in ben quattro occasioni l'ex viola è rimasto seduto in panchina senza subentrare.