Juventus k.o, Adani sicuro: "Domani la Roma raggiungerà il Milan"

L'opinionista prova a pronosticare il risultato di Roma-Juventus: in caso di tre punti contro i bianconeri, nuovo aggancio giallorosso al Milan.

. Tutte in lotta per due posti, a pochi minuti dal termine della stagione. Dopo le vittorie del sabato, quadro di Champions ancora più complicato, in attesa delle gare che ora come ora nessuno può più sbagliare. Chiedere ai giallorossi di Ranieri, impegnati contro Madama .

65 punti per l'Atalanta, 63 per l'Inter, 62 per il Milan. La Roma è alla 59, attesa da una sfida all'Olimpico contro i campioni d' con un risultato possibile: senza i tre punti sarebbe veramente complicato raggiungere il terzo o il quarto posto, con sole due gare dal termine del torneo.

L'Olimpico proverà a guidare la Roma alla vittoria, contro una Juventus con diversi assenti e senza più motivazioni, eccezion fatta per la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo capocannoniere, anche se decisamente indietro rispetto all'attuale capolista Quagliarella (25 goal a 21).

Quale sarà il risultato di Roma-Juventus? Dagli studi di Sky è sicuro del risultato Lele Adani, che nelle scorse settimane è stato protagonista di una faida con l'allenatore bianconero Allegri:

"La Roma domani raggiunge il Milan".

Ovvero pronostico di Roma vincente contro la Juventus. La squadra capitolina sembra avere comunque i favori del pronostico all'Olimpico, vista l'importanza della partita per l'ambiente, pronto a trascinare la squadra ad un successo e un testa a testa per la Champions.

Del resto, nonostante gli otto Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, Madama non ha avuto grande fortuna all'Olimpico nelle ultime stagioni: dal dicembre 2011 appena una vittoria bianconera in casa della Roma, quella decisa da Osvaldo al 94' per il titolo dei 102 punti contiani.