Juventus, acquisto super per Ronaldo: Rolls Royce da 400mila euro con targa '007'

Acquisto super per Cristiano Ronaldo, che si è regalato una Rolls Royce del costo di € 400.000,00 con interni bianconeri e targa personalizzata.

Lo chiamano shopping terapeutico. E vale, con le dimensioni proporzionali ai guadagni, anche per i calciatori. E' il caso del campione della Juventus Cristiano Ronaldo, che secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, per dimenticare la delusione di mercoledì scorso (sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid), ha deciso di regalarsi una nuova macchina.

Insieme alla fidanzata Georgina CR7 nella giornata odierna si è recato a Milano per ritirare la sua nuova macchina, una Rolls Royce Cullinan dal costo di circa 400.000 euro.

Si tratta del primo SUV mai realizzato dalla casa automobilistica d'Oltre Manica. Per omaggiare la sua nuova squadra la macchina è di colore bianco con interni bianconeri. Personalizzata pure la targa su richiesta del lusitano, che ha preteso il numero '007'.