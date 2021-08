La Juventus accoglie Kaio Jorge: il brasiliano domani sarà a Torino

Il brasiliano Kaio Jorge sta per cominciare la sua avventura alla Juventus: il suo arrivo a Torino è previsto per domani.

In un mercato abbastanza statico, la Juventus ha piazzato un importante colpo in prospettiva. Si tratta dell'acquisto di Kaio Jorge, attaccante classe 2002 proveniente dal Santos.

Un giocatore fortemente voluto dal club di Andrea Agnelli, che lo ha pagato circa 4 milioni di euro (al raggiungimento di determinati bonus nella prossima stagione).

Per il brasiliano l'arrivo a Torino è previsto per domani, per poi proseguire con la presentazione e la conoscenza dei nuovi compagni. Un arrivo immediato molto importante in modo che, a poche ore di distanza dall'ufficialità dell'affare, Kaio Jorge può subito prendere contatto con il cacio italiano e ambientarsi quanto prima.

✈️ #KaioJorge arriverà a Torino domani // Kaio Jorge will be in Turin tomorrow 🇧🇷⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 3, 2021

I tifosi bianconeri devono quindi attendere ancora poco tempo, prima di poter ammirare l'ultimo acquisto effettuato dalla dirigenza con la speranza che si riveli un colpo azzeccato.