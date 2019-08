Juventus A-Juventus B a Villar Perosa: dove vederla in tv e streaming

La Juventus di Sarri scende in campo nella tradizionale amichevole di Villar Perosa: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

A soli dieci giorni dal debutto ufficiale di per la prima giornata di , la di Maurizio Sarri scende in campo a Villar Perosa nella tradizionale amichevole in famiglia contro la Juventus B .

I bianconeri, ancora con un occhio attento al calciomercato, vogliono affinare i meccanismi soprattutto in difesa dove nelle gare dell'International Champions Cup hanno mostrato qualche preoccupante crepa.

La Juventus ha perso contro e , vincendo solo contro l' ai calci di rigore. Il tutto incassando ben 6 goal in tre partite ma segnandone comunque quattro, segno che le trame offensive funzionano già abbastanza bene.

La sgambata di Villar Perosa è un appuntamento storico per la Juventus e l'anno scorso segnò il debutto in bianconero di Cristiano Ronaldo tra ingenti misure di sicurezza.

Stavolta, invece, gli occhi saranno puntati soprattutto su De Ligt e su Maurizio Sarri: sono loro infatti le grandi novità della Juventus 2019/20. In attesa, ovviamente, di ulteriori (possibili) colpi last minute.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Juventus A-Juventus B: dalle ultime notizie sulle formazioni a come vedere la partita in diretta tv e streaming .

JUVENTUS A-JUVENTUS B: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Juventus A-Juventus B DATA Mercoledì 14 agosto 2019, ore 17 DOVE Villar Perosa TV Sky STREAMING Sky

ORARIO JUVENTUS A-JUVENTUS B

La tradizionale sgambata in famiglia tra Juventus A e Juventus B si giocherà come sempre a Villar Perosa. L'appuntamento è per mercoledì 14 agosto alle ore 17.

Juventus A-Juventus B verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (digitale terrestre e satellite) e Sky Sport (solo sul satellite al canale 251).

Gli abbonati a Sky potranno vedere Juventus A-Juventus B anche in diretta tramite pc, tablet o smartphone su Sky Go.

JUVENTUS A (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All. Sarri

JUVENTUS B: Siano; Bandeira, Anzolin, Ahamada, Spina, Riccio, Francofonte, Tongya, Sene, Moreno, Stoppa. All. Zauli.