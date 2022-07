Juventus A-Juventus B dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tradizionale sfida in famiglia tra la Juventus A e la Juventus B: tutte le informazioni sulla sfida e dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS A-JUVENTUS B: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Juventus A-Juventus B

: Juventus A-Juventus B Data : 3 agosto 2022

: 3 agosto 2022 Orario : TBD

: TBD Canale tv : -

: - Streaming: -

Come ogni anno, torna a Villar Perosa la tradizionale amichevole tra la Juventus A e la Juventus B: è l'appuntamento che, di fatto, conduce i bianconeri verso l'inizio del prossimo campionato di Serie A, in programma lunedì 15 agosto contro il Sassuolo.

La Juventus è appena tornata dalla tournée andata in scena negli Stati Uniti: nelle tre amichevoli giocate, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato per 2-0 i messicani dei Chivas, ha pareggiato per 2-2 contro il Barcellona e infine ha perso per 2-0 contro il Real Madrid sotto i colpi di Benzema e Asensio.

La Juventus B (U23) di Massimo Brambilla, invece, si appresta a vivere un campionato di Serie C con aspettative molto alte, dopo aver abbandonato il sogno Serie B, nella scorsa stagione, solo ai quarti di finale dei Playoff contro il Padova.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili su Juventus A-Juventus B: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO JUVENTUS A-JUVENTUS B

Juventus A-Juventus B si giocherà come da tradizione a Villar Perosa, in provincia di Torino, mercoledì 3 agosto 2022: l'orario del calcio d'inizio deve ancora essere fissato.

DOVE VEDERE JUVENTUS A-JUVENTUS B IN TV

Al momento Juventus A-Juventus B non sarà visibile in diretta tv: non è stata infatti resa nota alcuna copertura televisiva per la sfida in famiglia.

JUVENTUS A-JUVENTUS B IN DIRETTA STREAMING

Juventus A-Juventus B non sarà visibile nemmeno in diretta streaming, in quanto, al momento, nessuna piattaforma ha acquisito i diritti della partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS A-JUVENTUS B

JUVENTUS A (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Zakaria; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado.

JUVENTUS B (3-5-2): Senkò; Nzouango, Poli, Stramaccioni; Leo, Berrenechea, Zuelli, Sersanti, Turicchia; Da Graca, Soulé.