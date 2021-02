Juventus, 113,7 milioni di perdita semestrale: pesa l’effetto Covid

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2020. Rosso da 113,7 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, si è riunito nella giornata di giovedì per approvare la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2020.

Dalla stessa si evince che il club bianconero ha registrato un ‘rosso’ di 113,7 milioni di euro nel primo semestre dell’annata 2020-21.

Si tratta di una perdita ingente se raffrontata a quella del primo semestre dell’esercizio precedente, che si assestò sui 50,3 milioni di euro, ma in qualche modo preventivatile visto che nemmeno la Juventus, così come il mondo del calcio in generale, può essere immune alla crisi economica imposta dalla pandemia.

Per il club bianconero pesano infatti i mancati introiti, cosa questa che si sta avvertendo in maniera significativa su tutto il comparto.

Il patrimonio netto del Gruppo è passato dai 239,2 milioni del 30 giugno 2020 ai 125,5 milioni del 31 gennaio 2020 e la cosa è dovuta ai minori proventi da gestione dei diritti da calciatoti e alla diminuzione dei ricavi da gara e dalle vendite di prodotti, tutte cose riconducibili alla pandemia. A compensare in parte la situazione, i maggiori proventi per i diritti radiotelevisivi, l’incremento dei ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, e quello dei ricavi da e-commerce.

Come evidenziato dal comunicato emesso dal club, l’impatto negativo prodotto dal protrarsi della pandemia, si attesta sui 50 milioni di euro.