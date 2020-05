Juventus, 11 giocatori pronti ad allenarsi individualmente alla Continassa

Tra martedì e mercoledì il centro di allenamento della Juve riaprirà le porte: ma solo per i calciatori rimasti in Italia durante l'emergenza.

Il via libera del Viminale alla ripresa degli allenamenti individuali ha cambiato i piani di molte squadre. , ovviamente, compresa. I bianconeri, infatti, fino a ieri avevano ragionato in funzione del 18 maggio, data in cui - seguendo determinate regole - le formazioni potranno tornare a lavorare in maniera collettiva.

Tuttavia, da oggi, è consentita una prima ripresa a livello personale. E, per questo motivo, la Vecchia Signora ha richiamato i giocatori attualmente all'estero. I quali, una volta rientrati nel Belpaese, dovranno osservare 14 giorni di isolamento, come previsto dalla normativa.

Gli altri, invece, sono attesi alla Continassa. E verranno accolti da uno staff, per forza di cose, ridotto: un medico, un fisioterapista e un preparatore atletico. Escludendo l'infortunato Demiral, e Dybala non ancora comunicato negativo al COVID-19, sono 11 i bianconeri che si apprestano a tornare al JTC.

Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Cuadrado, Ramsey, Bentancur e Bernardeschi. Più Pjanic che ha concluso i giorni di isolamento di ritorno dal Lussemburgo.

Insomma, un barlume di normalità. Attendendo di capire gli sviluppi legati alla ripresa della serie A, con la settimana corrente chiamata a essere quella decisiva.