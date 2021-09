La Juve vince ma non convince: troppi goal presi e poche idee

La Juventus di Massimiliano Allegri trova la prima vittoria stagionale sul campo dello Spezia ma non risolve i problemi di questo avvio di stagione.

Una vittoria che risolleva la Juventus, che abbandona la zona retrocessione e sale a metà classifica, ma che non risolve i problemi. Il primo successo stagionale, arrivato ieri al 'Picco' contro lo Spezia in rimonta col risultato di 3-2, conferma le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno mostrato ancora una volta una preoccupante fragilità mentale, che si tramuta in campo in numerosi errori individuali e un gioco prevedibile, che viene neutralizzato con facilità dagli avversari. A complicare la situazione una difesa troppo permeabile, che continua a subire goal.

I numeri della retroguardia bianconera in questa stagione sono tra i peggiori di sempre. Questa è solo la seconda volta nelle ultime 60 annate in cui la Juventus ha subito almeno otto reti nelle prime cinque partite di Serie A: fece peggio solo nel 2010/11 con nove. Ma non basta: i bianconeri ha subito goal nelle ultime 19 partite di campionato e si avvicinano al record negativo segnato nel 1955 con 21 partite.

La sfida contro lo Spezia ha mostrato una Juventus troppo scolastica, incapace di variare il tema tattico della partita e saper sorprendere gli avversari. Nel primo tempo, la formazione di Thiago Motta blocca le fonti principali di gioco dei bianconera, su tutti un Bentancur a tratti irriconoscibile, e non ha contromosse pronte per far male agli avversari. Il 4-4-2 di Allegri si trasforma in 3-5-2 con De Sciglio che avanza e prova a sfruttare la libertà concessa dagli avversari.

A favorire la rimonta della Juventus sono gli ingressi di Locatelli, Alex Sandro e Bernardeschi e le reazioni di Chiesa e De Ligt che, dopo le esclusioni contro il Milan e le parole di Allegri, tornano dall'inizio e sono decisivi. L'allenatore livornese azzecca i cambi: l'ex Sassuolo guida la manovra con personalità, il brasiliano e l'ex Fiorentina - ala naturale rispetto a Rabiot - costringono lo Spezia a difendersi con più uomini e consentono una costruzione offensiva con ampiezza.

Sotto nel punteggio e in sofferenza dal punto di vista tattico e psicologico, le reti di Chiesa e De Ligt rianimano la Juventus, che riesce a portare a casa il successo e scacciare - forse solo momentaneamente - i fantasmi. Una vittoria che risolleva in classifica i bianconeri, ma che non elimina i problemi di una squadra a tratti irriconoscibile in questo avvio di stagione. Poca personalità, prevedibile, errori individuali, difesa colabrodo: su questo Massimiliano Allegri dovrà continuare a lavorare per prova a scuotere la sua squadra e cambiare marcia.