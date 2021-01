Juve Stabia-Ternana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve Stabia sfida la capolista Ternana nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVE STABIA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Stabia-Ternana

Stabia-Ternana Data: 17 gennaio 2021

17 gennaio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports e Cusano TV

Eleven Sports e Cusano TV Streaming: Eleven Sports e cusanoitaliatv.it

La Juve Stabia di Pasquale Padalino ospita la capolista Ternana, guidata in panchina da Cristiano Lucarelli, nella 19ª giornata del Girone C di Serie C.

Gli umbri, che hanno una partita in meno, guidano la graduatoria imbattuti con 43 punti, e un cammino di 13 vittorie e 4 sconfitte. I campani hanno 2 partite da recuperare, sono decimi in classifica, e occupano attualmente l'ultimo posto valido per i playoff con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 12 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre le Fere conducono ampiamente con 7 vittorie, 4 pareggi e un solo successo delle Vespe, risalente al 10 aprile 2011, quando si imposero 2-0 in casa nella partita valida per la Prima Divisione, Girone B, della Lega Pro.

Nelle ultime 4 giornate i gialloblù hanno collezionato 3 pareggi e una vittoria, mentre gli arancioneroverdi sono reduci da 3 vittorie e un pareggio.

Niccolò Romero è il miglior marcatore delle Vespe con 4 reti realizzate, Cesar Falletti ed Anthony Partipilo si dividono lo scettro di bomber della Ternana con 9 centri ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVE STABIA-TERNANA

Juve Stabia-Ternana si giocherà il pomeriggio di domenica 17 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Ricci della sezione di Firenze, è in programma alle ore 17.30.

La partita Juve Stabia-Ternana sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Cusano TV (canale n° 264 del digitale terrestre), emittente dell'Università privata Niccolò Cusano, visibile su tutto il territorio nazionale.

Il confronto potrà inoltre essere visto mediante la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Prima di poter prendere visione del match bisognerà ovviamente sottoscrivere un abbonamento.

La sfida del Menti, Juve Stabia-Ternana, sarà visibile anche in gratuitamente sul sito cusanoitaliatv.it e attraverso l'applicazione disponibile per smartphone e tablet Android e iOS senza alcun costo per il download.

La gara potrà essere seguita in diretta streaming anche attraverso Eleven Sports, sia su pc e notebook, sia su cellulari e tablet, collegandosi alla piattaforma oppure scaricando l'apposita applicazione. In entrambi i casi per visualizzare la diretta occorrerà cliccare sul link della partita.

Padalino dovrebbe affidarsi al 4-3-3. In attacco Fantacci e Orlando affiancheranno nel tridente il centravanti Romero. Vallocchia sarà il playmaker in mediana, con Berardocco e Mastalli mezzali ai suoi lati. Fra i pali giocherà Tomei, con Garattoni e Rizzo terzini e Troest e Allievi a formare la coppia centrale difensiva.

Cristiano Lucarelli manderà in campo le Fere con il 4-2-3-1. In attacco è vivo il ballottaggio per il ruolo di centravanti fra Raicevic e Alexis Ferrante, con il primo favorito. Sulla trequarti agiranno Partipilo, Vantaggiato e Furlan. Proietti e Palumbo saranno i due mediani. Davanti al portiere Iannarilli, infine, capitan Defendi e Salzano agiranno da esterni bassi, con Kontek e Boben centrali difensivi.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Berardocco, Vallocchia, Mastalli; Fantacci, Romero, Orlando.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Salzano; Proietti, Palumbo; Partipilo, Vantaggiato, Furlan; Raicevic.