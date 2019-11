Juve Stabia-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juve Stabia sfida la Salernitana nel derby della 13ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Stabia di Fabio Caserta sfida la di Gian Piero Ventura nel derby campano della 13ª giornata del campionato di Serie B. Le vespe sono diciottesime in classifica al terzultimo posto con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, i granata invece occupano il 7° posto assieme al a quota 18 punti, con un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

Nei 7 derby disputati finora nel campionato di Serie B, sono i gialloblù a condurre sul piano statistico con 4 vittorie, 2 pareggi e una sola affermazione della Salernitana, che vorrà dunque smentire sul campo la tradizione sfavorevole.

La Juve Stabia ha ottenuto 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre la Salernitana è reduce da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate.

Luigi Canotto e Francesco Forte sono i giocatori più prolifici delle vespe con 3 marcature ciascuno, Sofian Kiyine e Lamin Jallow sono invece i migliori marcatori dei granata con un bottino di 4 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVE STABIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Salernitana

Juve Stabia-Salernitana Data: 23 novembre 2019

23 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVE STABIA-SALERNITANA

Juve Stabia-Salernitana si giocherà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto della sezione di , è previsto per le ore 15.00. Sarà l'8° derby campano fra le due formazioni in Serie B.

Il derby campano Juve Stabia-Salernitana sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. La sfida sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Marco Calabresi.

Gli abbonati DAZN potranno gustarsi il derby campano Juve Stabia-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app e successivamente avviandola e selezionando la gara nel palinsesto, e sul proprio pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Caserta si affiderà a un 4-2-3-1 e dovrà far fronte alla pesante assenza di Addae, squalificato, a centrocampo. Mancheranno anche gli infortunati Izco, Mastalli e Carlini. Davanti Elia dovrebbe agire da unica punta, con Canotto, Mallamo e Forte a supporto sulla trequarti e capitan Melara che potrebbe partire dalla panchina. Mediana scolpita con Calò accanto a Calvano. In difesa, davanti al portiere Russo, Vitiello e Germoni dovrebbero essere i due laterali bassi, con Troest e Tonucci centrali.

Consueto 3-5-2 per l'ex Ct dell' Gian Piero Ventura che in attacco ritrova Jallow dopo gli impegni in Coppa d'Africa Under 23 con la Nazionale gambiana. La punta dovrebbe partire titolare e al suo fianco agirà probabilmente Giannetti, favorito su Gondo e Djuric. A centrocampo Lombardi e Kiyine si candidano per presidiare le due fasce, mentre Di Tacchio sarà il regista, con Akpa-Akpro e Maistro interni. Fra i pali ci sarà Micai, con linea a tre difensiva composta dai titolarissimi Karo, Migliorini e Jaroszynski.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni; Calò, Calvano; Canotto, Mallamo, Forte; Elia.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa-Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Giannetti, Jallow.