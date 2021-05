Juve Stabia-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming e formazioni della partita

Continuano i playoff di Serie C: la Juve Stabia ospita il Palermo nel secondo turno. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

JUVE STABIA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Palermo

Data: 19 maggio 2021

Orario:

Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Continuano i playoff di Serie C. La Juve Stabia affronta il Palermo nel secondo turno dei playoff. Entrambe le squadre sono reduci da un primo turno di qualificazione. I campani hanno eliminato la Casertana non senza qualche brivido: solo un rigore di Marotta nel finale ha evitato l'eliminazione. I siciliani, invece, hanno vinto bene contro il Teramo con le reti di Floriano e Luperini. La Juve Stabia ha a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno. Al Palermo, dunque, serve un'impresa per il passaggio alla fase nazionale dei playoff.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juve Stabia-Palermo, dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVE STABIA-PALERMO

Il match, valevole per il secondo turno dei playoff, tra Juve Stabia e Palermo si disputerà mercoledì 19 maggio. Il teatro della sfida sarà lo stadio Menti di Castellammare di Stabia.

Juve Stabia-Palermo sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, azienda titolare dei diritti del campionato di Serie C. La gara del secondo turno dei playoff sarà visibile su una Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

La partita verrà trasmessa in pay per view anche su Sky Sport al canale

Juve Stabia-Palermo si potrà vedere pure n diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. In alternativa sarà possibile vedere la partita su Sky Go.

Juve Stabia in campo con il 3-4-3 con Farroni tra i pali, Mulé, Troest e Caldore in difesa. Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia e Rizzo in mezzo. Fantacci, Marotta e Orlando in attacco.

Palermo, invece, con il 3-4-2-1 con Pelagotti in porta, Accardi, Lancini e Marconi in difesa. Doda e Valente esterni, Luperini e De Rose in mezzo, Kanoute e Floriano alle spalle di Lucca.

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni, Mulé, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, Luperini, De Rose, Valente; Kanoute, Floriano; Lucca