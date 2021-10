La Juve Stabia ospita il Palermo al Menti per la settima giornata di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

21.00 Canale tv: Rai Sport HD (canale 57 e 58 del digitale terrestre), Eleven Sports

Streaming: Rai Sport + HD, RaiPlay, Eleven Sports, 196 Sports

Sfida che può valere l'accesso all'alta classifica quella tra Juve Stabia e Palermo, due delle formazioni più interessanti del Girone C di Serie C.

Le "vespe" di Walter Novellino, reduci dalla vittoria esterna contro il Latina, caratterizzata dal goal di Evacuo, non hanno ancora perso in campionato, raccogliendo 10 punti con 2 vittorie e 4 pareggi, subendo, tra l'altro, solo 3 reti.

I "rosanero" di Giacomo Filippi hanno vinto contro il Campobasso nell'ultimo turno, grazie alle reti di Silipo, Valente e Brunori: più in generale, 2 vittorie e 3 pareggi fin qui, con l'unica sconfitta rimediata allo Iacovone contro il Taranto.

Sono 6 i precedenti in terra campana tra le due squadre: 4 vittorie del Palermo, 1 vittoria della Juve Stabia (nel 2000) e 1 pareggio. Nell'ultimo incontro tra le due, valido per il secondo turno dei Playoff della scorsa stagione, 0-2 con le reti di Valente e Saraniti.

Juve Stabia-Palermo si giocherà lunedì 4 ottobre 2021 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

La partita Juve Stabia-Palermo verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre): la gara sarà trasmessa, inoltre, dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Juve Stabia e Palermo verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Juve Stabia-Palermo sarà visibile anche sui siti Rai Sport + HD e RaiPlay. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Walter Novellino dovrebbe confermare l'undici visto contro il Latina con il 3-5-2 che è piaciuto, e non poco, all'allenatore: in porta andrà Lazzari, difeso da Tonucci, Caldore e Cinaglia. I quinti di centrocampo saranno Scaccabarozzi e Rizzo, con Altobelli, Schiavi e Berardocco al centro e Evacuo e Panico in avanti.

Giacomo Filippi, invece, dovrebbe far rientrare in formazione alcuni titolari: tra i pali Pelagotti con Perrotta, Buttaro e Marconi in difesa. A centrocampo Almici confermato, tornerà De Rose (Odjer squalificato), con Luperini e Valente. Sulla trequarti alcuni ballottaggi Fella e Dall'Oglio partono favoriti alle spalle di Brunori.

JUVE STABIA (3-5-2): Lazzari; Tonucci, Caldore, Cinaglia; Scaccabarozzi, Altobelli, Schiavi, Berardocco, Rizzo; Evacuo, Panico. All. Novellino

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Perrotta, Buttaro, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Valente; Fella, Dall'Oglio; Brunori. All. Filippi