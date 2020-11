Juve Stabia-Palermo dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo sfida la Juve Stabia per la decima giornata del girone C di Serie C: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

JUVE STABIA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Stabia-

Stabia- Data: 12 novembre 2020

12 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Juve Stabia e Palermo si sfidano in occasione della decima giornata del girone C di Serie C: ennesimo turno infrasettimanale per la terza serie, che dopo aver preso il via mercoledì 11 novembre si concluderà giovedì 12.

Il Palermo, pesantemente colpito dal coronavirus, è reduce dal prezioso pareggio casalingo ottenuto nel Derby contro il Catania ma cerca ancora la prima vittoria in campionato ed è penultimo in classifica con soli 3 punti.

La Juve Stabia invece ha ottenuto fin qui 13 punti nelle prime 9 partite giocate, ma nell'ultimo turno ha perso per 2-0 sul campo del Bari.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVE STABIA-PALERMO

Juve Stabia-Palermo si giocherà giovedì 12 novembre allo stadio 'Romeo Menti' di Castellamare di Stabia. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 15.00

La gara tra Juve Stabia e Palermo non sarà trasmessa in chiaro da Rai Sport, ma sarà visibile soltanto su Eleven Sports, che anche per questa stagione detiene i diritti del campionato di Serie C.

Sarà quindi possibile scaricare l'app di Eleven Sports su una Smart Tv di ultima generazione per seguire in televisione il match tra i campani e i siciliani.

Juve Stabia-Palermo sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in : per guardarla basterà collegarsi al sito di Eleven Sports, oppure scaricare l'app della piattaforma sul proprio pc, smartphone o tablet.

Come annunciato dalla stessa Eleven Sports in relazione ai problemi tecnici riscontrati nelle scorse settimane, per tutto il mese di novembre le partite di Serie C saranno visibili in chiaro e gratuitamente sul profilo Facebook e sull'account YouTube della piattaforma.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Allievi, Troest, Rizzo; Scaccabarozzi, Bovo, Mastalli; Orlando, N. Romero, Bubas.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Corrado; Odjer, Martin; Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti.