Juve Stabia-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juve Stabia sfida il Frosinone nella 15ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Stabia di Fabio Caserta sfida il di Alessandro Nesta per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Le vespe sono attualmente quartultime con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, i canarini si trovano al 10° posto assieme al Pisa a quota 20, con un cammino di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Juve Stabia-Frosinone in diretta streaming su DAZN

Le due squadre si incontrano per la prima volta nel campionato di Serie B, ma fra Serie D e Serie C si sono affrontate 7 volte in confronti ufficiali in casa dei campani, con un bilancio di 5 successi dei gialloblù e 2 pareggi.

Le vespe vengono da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i canarini invece hanno ottenuto un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare del torneo cadetto, mentre in settimana sono usciti sconfitti 2-1 in trasferta con il nel confronto del Quarto turno di Coppa .

Luigi Canotto, a quota 4 goal, è al momento il miglior marcatore della Juve Stabia, l'attaccante Camillo Ciano è invece il bomber del Frosinone con 5 reti all'attivo in Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVE STABIA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Frosinone

Juve Stabia-Frosinone Data: 8 dicembre 2019

8 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVE STABIA-FROSINONE

Juve Stabia-Frosinone si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 1° confronto assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Juve Stabia-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B. I clienti potranno seguire la partita anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Alberto Santi.

Gli utenti DAZN potranno seguire Juve Stabia-Frosinone in diretta streaming anche sul proprio pc o tablet e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'applicazione e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Caserta si affiderà al 4-2-3-1. Lunga lista di infortunati per il tecnico dei campani, che avrà l'infermeria piena con Karamoko Cissé, Mastalli, Troest, Calvano, Tonucci, Alessandro Rossi e Allievi indisponibili. Davanti al portiere Russo, Fazio e Mezavilla formeranno la coppia centrale difensiva, con Vitiello e Germoni esterni bassi. In mediana spazio al ghanese Addae accanto a Calò. In attacco il bomber Forte sarà l'unica punta, con Melara, Di Gennaro e Canotto a sostegno sulla trequarti.

Nesta confermerà invece il suo 3-5-2 e avrà a disposizione l'intera rosa, fatta eccezione per l'infortunato Citro. In attacco giocheranno gli esperti Ciano e Dionisi. A centrocampo Zampano e Beghetto presidieranno le due fasce, mentre Maiello sarà il regista e Rohden e Gori agiranno da mezzali. Fra i pali ci sarà Bardi, in difesa, accanto a Brighenti, i due ex Ariaudo e Capuano.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Fazio, Mezavilla, Germoni; Calò, Addae; Melara, Di Gennaro, Canotto; Forte.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Ciano, Dionisi.