JUVE STABIA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juve Stabia-Foggia

• Data: 31 gennaio 2022

• Orario: 21.00

• Canale TV: Rai Sport (canale 57 e 58 digitale terrestre), Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports, Rai Play

Juve Stabia e Foggia chiudono la 24/a giornata del girone C di Serie C. Un posticipo interessante tra due compagini con l'obiettivo dei playoff, ma che vivono un periodo di appannamento. I campani hanno totalizzzato solo un punto nelle ultime tre gare, mentre i pugliesi solo due. Serve una svolta per raddrizzare la classifica e andare verso gli obiettivi prefissati.

La Juve Stabia ha 27 punti, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime cinque gare solo una vittoria, poi due pareggi e due sconfitte. In casa solo un k.o. poi quattro vittorie e cinque sconfitte con 12 reti fatte e 7 subite.

Il Foggia, invece, ha 31 punti (sarebbero 33 sul campo) frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte con 32 reti fatte e 24 subite. Nelle ultime cinque uscite racimolati cinque punti: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Lontano dallo Zaccheria sono 12 i punti con 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte con 11 reti fatte e 12 subite.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale a settembre scorso: 1-1 tra Foggia e Juve Stabia.

La gara tra Juve Stabia e Foggia, gara valevole per la 24/a giornata del girone C di Serie C, si giocherà lunedì 31 gennaio alle ore 21.00 presso lo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. L'arbitro sarà Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA-FOGGIA

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Donati, Caldore, Troest, Dell'Orfanello; Altobelli, Davì; Guarracino, Stoppa, Schiavi; Eusepi.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Rocca, Girasole, Di Pasquale, Nicoletti; Garofalo, Di Paolantonio, Rizzo Pinna; Tuzzo, Ferrante, Turchetta.