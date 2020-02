Juve Stabia-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juve Stabia sfida il Crotone nella 24ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Stabia di Fabio Caserta sfida in casa il di Giovanni Stroppa nella 24ª giornata del campionato di Serie B, in una gara che mette in palio punti pesanti per la zona salvezza e la zona promozione.

Segui Juve Stabia-Crotone in diretta streaming su DAZN

I campani sono quindicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, mentre i calabresi si trovano al 2° posto assieme a e con 37 punti e un cammino di 11 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Altre squadre

Le Vespe sono reduci da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, il Crotone invece ha rimediato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare.

Francesco Forte è il bomber dei gialloblù con 10 reti, stesso bottino realizzativo di Simy, il miglior marcatore dei pitagorici. In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVE STABIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Crotone

Juve Stabia-Crotone Data: 15 febbraio 2020

15 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVE STABIA-CROTONE

Juve Stabia-Crotone si disputerà il pomeriggio di sabato 15 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma per le ore 15.00. Sarà l'8° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Juve Stabia-Crotone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Alberto Santi.

Gli utenti DAZN potranno seguire Juve Stabia-Crotone in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara nel palinsesto.

Al termine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Caserta punterà sul 4-3-1-2 e dovrà fare i conti con 5 indisponibili, tutti per infortunio: non saranno della partita le punte Cissé e Di Mariano, capitan Mastalli, il centrocampista Calvano e il portiere Russo. Fra i pali giocherà Provedel, davanti a lui una difesa a quattro con Fazio e Troest centrali e Vitiello e Giacomo Ricci terzini. In mediana Addae sarà il playmaker, mentre Calò e Mallamo agiranno da mezzali. Davanti, infine, Bifulco sarà confermato sulla trequarti alle spalle delle due punte, che dovrebbero essere il bomber Forte e Canotto.

Stroppa si affiderà al consueto 3-5-2. Il brasiliano Messias affiancherà Simy nel tandem d'attacco. A centrocampo la regia sarà affidata a Benali, con Barberis e Crociata che dovrebbero essere le due mezzali e Gerbo e Molina a presidiare le due fasce. Davanti a capitan Cordaz, la difesa a tre sarà composta da Curado, Marrone e Cuomo. Indisponibili i soli Zanellato e Ruggiero, infortunati.

JUVE STABIA (4-3-1-2): Provedel; Vitiello, P. Fazio, Troest, G. Ricci; Calò, Addae, Mallamo; Bifulco; Forte, Canotto.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo, Barberis, Benali, Crociata, Molina; Messias, Simy.