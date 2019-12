Juve Stabia-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juve Stabia sfida il Cosenza nella 19ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Stabia di Fabio Caserta ospita il di Piero Braglia nella sfida salvezza della 19ª giornata del campionato di Serie B. I campani sono quattordicesimi in classifica assieme a e con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, i calabresi occupano il 17° posto a quota 20 punti, uno in meno dei rivali, con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Le due formazioni si affronteranno per la prima volta nel campionato di Serie B, mentre sono 16 i precedenti complessivi in gare ufficiali disputati in casa delle vespe. Il bilancio di questi ultimi sorride alla squadra gialloblù con 8 vittorie, 6 pareggi e 2 affermazioni dei Lupi della Sila.

La Juve Stabia è reduce da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Cosenza invece ha ottenuto un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

Francesco Forte è il bomber delle vespe con 7 goal realizzati, stesso bottino di reti di Emmanuel Riviére, il miglior marcatore dei calabresi. In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVE STABIA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Cosenza

Juve Stabia-Cosenza Data: 29 dicembre 2019

29 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVE STABIA-COSENZA

Juve Stabia-Cosenza si disputerà il pomeriggio di domenica 29 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di , è previsto per le ore 15.00. Sarà il primo confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La partita Juve Stabia-Cosenza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Juve Stabia-Cosenza in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, oppure su dispositivi mobili quali smartphone o tablet scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand dopo il fischio finale della gara.

Caserta potrebbe confermare a livello tattico il 4-4-2 visto all'opera nel pareggio esterno contro la Cremonese. Davanti Bifulco potrebbe rilevare Alessandro Rossi e far coppia con Forte. A centrocampo Canotto e Germoni agiranno sulle due fasce, mentre Calò e Addae saranno i due interni. In difesa, davanti al portiere Russo, Vitiello e Ricci agiranno da terzini, con il danese Troest e Fazio a comporre la coppia centrale.

Braglia si affiderà al consueto 3-4-3. In attacco Riviere sarà la punta centrale nel tridente con Baez e Machach. Sulla mediana Corsi e D'Orazio agiranno sulle due fasce, mentre Sciaudone dovrebbe agire da mezzala destra al posto dello squalificato Bruccini, con Broh mezzala sinistra. In difesa linea a tre composta da Idda, e Legittimo, mentre fra i pali ci sarà Perina.

JUVE STABIA (4-4-2): Russo; Vitiello, Troest, Fazio, Ricci; Canotto, Calò, Addae, Germoni; Bifulco, Forte.

COSENZA (3-4-3): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Broh, D'Orazio; Baez, Riviére, Machach.