Juve Stabia-Cavese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juve Stabia e Cavese si sfidano nella sesta giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVE STABIA-CAVESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Stabia-Cavese

Stabia-Cavese Data: 22 ottobre 2020

22 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Derby campano nel girone C di Serie C: la Juve Stabia, chiamata a tentare l'immediata risalita in B dopo la retrocessione amara dell'ultima stagione, sfida una Cavese partita col freno a mano tirato.

La classifica del girone C, infatti, vede le Vespe a quota 7 punti frutto di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte in 5 partite giocate; per gli Aquilotti, invece, appena un punto ottenuto in quattro match disputati.

Nell'ultima giornata di campionato, la Juve Stabia ha inanellato uno 0-0 in un altro derby campano sul campo dell'Avellino mentre la Cavese è andata ko in casa per mano della Viterbese.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni sul match Juve Stabia-Cavese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVE STABIA-CAVESE

Juve Stabia-Cavese si giocherà nella serata di govedì 22 ottobre 2020. Per la precisione, il calcio d'inizio sarà alle ore 20:45. Il match si giocherà allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia.

Juve Stabia-Cavese verrà trasmessa in esclusiva su Eleven Sports, che detiene i diritti di trasmissione di tutto il campionato della Serie C. La Rai non trasmetterà in tv in chiaro questa partita.

Juve Stabia-Cavese sarà visibile in diretta , come detto, su Eleven Sports. Per poter vedere il match bisognerà collegarsi al sito o scaricare l'app su vari dispositivi come smartphone o tablet, per poi sottoscrivere un abbonamento oppure semplicemente acquistare il singolo evento.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Mastalli; Fantacci, Golfo; Romero. All. Padalino.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Cuccurullo, Migliorini, Pompetti; De Paoli, Senesi, Russotto. All. Modica.